Erika Buenfil revelaría a sus seguidores por qué no ha conseguido bajar de peso

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas, Erika Buenfil, ha conseguido ser todo éxito en redes sociales, pues ha conseguido impulsar su carrera al llegar a un público más joven.

En su reciente publicación, la apodada 'Reina del TikTok', hizo reír a miles de sus seguidores al compartir el motivo por el cual no ha bajado de peso actualmente, para esto utilizó un audio de la comediante conocida como La India Yuridia.

Si Dios ya me quisiera flaca, ya me hubiera mandado una diarrea julminante… pa'que yo rebajara, pero hasta estreñida soy, él me quiere conservar así", simuló decir Buenfil.