Fans preguntan Roger González si es que se ha hecho cirugía y sorprende con su respuesta

Ciudad de México.- El famoso conductor de Venga la Alegría, Roger González, es conocido por su gran carisma a la hora de la conducción en televisión, pues gracias a ello ha podido consolidarse una espectacular carrera en los medios.

Sin embargo, también se han llegado a esparcir ciertos rumores acerca del guapo comunicador, pues hay quienes sospechan que podría haberse operado la cara o que quizá se hay sometido a un arreglito estético.

Ante esto, Roger recientemente fue cuestionado, luego de que realizara una dinámica en sus historias de Instagram, donde uno de sus fans señaló, que podría haberse operado la nariz.

No obstante, el también presentador de Todos Quieren Fama sorprendió que no ha hecho tal cosa, pues se siente feliz tal y como está hoy en día.

No me he operado nada. Estoy feliz con todo ¡Hasta con mis piernas de pollo!", respondió Roger.