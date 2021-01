Gaby Spanic revela que enfermó de Covid-19 y revela cómo fue que lo descubrió

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas, Gaby Spanic, confesó durante una transmisión en vivo de Instagram, que luego de haberse realizado la prueba de Covid-19, resultó positiva.

Según lo manifestó la artista, por cuestiones laborales, se vio en la necesidad de salir de viaje, motivo por el cual consideró pudo haberse contagiado.

Lee también: Gaby Spanic es duramente criticada por exceso de filtros en foto de Instagram

Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas", contó.

View this post on Instagram

La protagonista de inolvidables melodramas, comentó, que después de la primera prueba no creyó que estuviera contagiada, por lo que se hizo una segunda, con la cual confirmó que era portadora del virus a pesar de no tener síntomas.

Podría interesarte: Enferma y con dificultad para hablar, hermana de Gaby Spanic deja en shock al aparecer así en 'VLA'

Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado", mencionó.