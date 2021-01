Jennifer Anniston explica por qué no tiene hijos y afirma que no desea tenerlos

Estados Unidos.- Jennifer Aniston ha sido perseguida por rumores de embarazo durante décadas. Sin embargo, es un tema que la actriz de Friends ha abordado a lo largo de los años. Incluso, en 2006 después de la ruptura de Brad Pitt habló en una entrevista con Vanity Fair, sobre el sexismo en los titulares sobre su vida personal.

Un hombre que se divorcia nunca sería acusado de elegir una carrera sobre sus hijos. Eso realmente me enoja".

En la misma entrevista aclaró que nunca mencionó que no quería tener hijos. Inclusive señaló que las mujeres que le inspiran son las que tienen carreras e hijos y también destacó que nunca dejaría esa experiencia por una carrera, inclusive dos años después también aseguró que algún día los tendría.

En 2018, le dijo a InStyle que los conceptos sobre su vida son erróneos, ya que muchos aseguran que ella se niega a tener un bebé porque es egoísta y comprometida con su carrera, a lo que ella respondió que no hay nada de malo en no tener hijos y que tal vez su propósito en este planeta no era procrear.

Además, Jennifer Aniston declaró y describió para al entrevistador que sus perros son como sus ya que ella asegura que los animales la hacen bastante feliz, sin embargo, tampoco descartó la oportunidad de que en algún futuro tendría hijos humanos, pero que estaba enfadada de los rumores de embarazo.