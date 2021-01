Niños famosos que tuvieron una trágica muerte cuando sus carreras recién comenzaban

Estados Unidos.- Muchas de las celebridades actuales, comenzaron su carrera siendo niños y poco a poco fueron posicionándose en la industria del mundo del entretenimiento hasta llegar a ser algunas de las celebridades más reconocidas de hoy en día, uno de estos ejemplos, es Scarlett Johansson, quien inició demasiado joven y que año pasado fue doblemente nominada al premio Oscar.

Sin embargo, lamentablemente para otras jóvenes promesas, las cosas no resultaron tan bien, ya que tuvieron una trágica muerte a temprana edad y los siguientes ejemplos son quienes para tristeza de sus padres y fanáticos, murieron cuando recién alcanzaban la fama.

Heather O’Rourke

Participó en la película Poltergeist, como 'Carol Anne', en las tres películas de la franquicia, tras una serie de complicaciones durante la cirugía para extirpar una obstrucción intestinal aguda. O'Rourke también tuvo un papel recurrente en Happy Days de 1982 a 1983, e hizo varias apariciones como invitada en televisión.

Corey Haim

La querida estrella de The Lost Boys, License to Drive y Dream a Little Dream, tuvo una infancia difícil marcada por el abuso sexual. Se volvió adicto a las drogas cuando su carrera comenzó a desacelerarse durante los 90 y murió en 2010 a la edad de 38 años.

Judith Barsi

La adorable actriz detrás de la voz de 'Ducky' en The Land Before Time y la huérfana 'Anne-Marie' en All Dogs Go to Heaven, Judith y su madre fueron asesinadas a tiros por su padre abusivo en 1988. Más tarde, él se pegó un tiro en el garaje de la familia.