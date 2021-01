Revelan que Gigi Hadid y Zayn Malik podrían estar en camino a casarse pronto

Estados Unidos.- La relación del cantante Zayn Malik y y la modelo Gigi Hadid ha sido poco común ya que no ha seguido la línea de tiempo más convencional, debido a que mantenido una línea bastante intermitente y diversos cambios, el más reciente fue la llegada de su primera hija.

Sin embargo, en el nuevo álbum de Malik, llamado Nobody Is Listening, incluye una pista bastante curiosa que lleva por título When Love's Around, donde la letra parece insinuar que el excantante de One Direction tiene en mente el matrimonio con la que ha sido su novia por más de 5 años.

Lee también: Gigi Hadid conmueve a todos con un mensaje por el cumpleaños de Zayn Malik

Te necesito en mi vida... Sí, podrías ser mi esposa de verdad... Solo se necesita una mujer... Para mostrarte lo que significa amar", canta Zayn

Sin embargo, todo eso es lo único que indica que Malik y Hadid podrían unir sus vidas en matrimonio, pero no ni uno de los dos ha dado una declaración certera al respecto, por lo que el supuesto compromiso se mantiene en rumores y los fanáticos siguen esperando algún comentario al respecto.

Te podría interesar: Zayn Malik: Tras convertirse en padre, el cantante estrena nueva música y las redes explotan

El cantante y su novia modelo llevan juntos desde finales de 2015. Hace apenas unos meses la pareja dio la bienvenida a su hija , cuyo nombre se desconoce. Recientemente Malik cumplió años y Gigi decidió felicitarlo con una curiosa fotografía donde daba un vistazo a su vida como padres.