Romance en 'Hoy': Andrea Escalona revela su romance y habla de su nuevo galán

Ciudad de México.- La conductora y actriz mexicana, Andrea Escalona, concedió una íntima y exclusiva entrevista al programa La Casa de Mara, que conduce la especialista de espectáculos Mara Patricia Castañeda para YouTube.

La conductora de Hoy confesó abiertamente que el polémico Daniel Bisogno le rompió el corazón cuando mantuvieron un romance, sin embargo, asegura que actualmente tienen una muy buena amistad pues considera que es un "tipazo".

Durante esta conversación, 'La Escalona' confesó que actualmente ya mantiene un nuevo romance, pero se negó a dar detalles sobre él y solo reveló que su galán no tiene que ver con el medio artístico.

Tengo un galán, no se dedica al medio... En el Kabbalah te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto, consejo señora bonita, mucho mal de ojo en la vida y no es porque uno quiera, es la comadre que envidia lo que tienes o en el Instagram", contó.