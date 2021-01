Tras desfigurar su rostro y veto de Televisa, actriz de 65 años da inesperada noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Lucía Méndez, una vez más logró generar revuelo al confesar que a sus 65 años aún está dispuesta a buscar pareja y detalló que está dispuesta a recurrir a las redes sociales para encontrar al amor.

En los últimos meses la también cantante ha recibido fuertes críticas y burlas a través de las redes sociales debido a las múltiples cirugías estéticas que tiene, en especial en su cara, pues varios internautas la acusan de desfigurarse el rostro.

También lee: La llegada de Victoria convierte a Lucía Méndez en abuela por primera vez a sus 65 años

Otra de las polémicas que envuelve a Lucía es que fue vetada de Televisa en los 90's por más de 15 años debido a que los cambió por Telemundo a grabar Marielena y posteriormente llegó a las telenovelas de TV Azteca.

Hace unos días 'La Méndez' compartió una fotografía en la que aparece mostrando lo guapa que luce a pesar de ya ser abuela y esta mañana de viernes confesó a Venga la Alegría que le han llovido pretendientes y propuestas tras esa publicación.

View this post on Instagram

Te podría interesar: Lucía Méndez confiesa de su amorío con Luis Miguel: "Del más guapo pasé al feo"

Realmente me chuli¿earon mucho, me salieron más pretendientes... yo creo que más de seguido voy a enseñar cuerpito, porque salen las propuestas de 'quiero salir contigo' y motiva a mis pretendientes", dijo la originaria de Guanajuato.

Poco después, Lucía reveló durante la entrevista con el matutino de Azteca que no se quiere "quedar sola" y por ello no descarta buscar a su nuevo galán a través de apps de citas.

No he entrado a Tinder, pero claro que lo hago, hasta ahorita he salido con gente que he conocido de otra manera pero si todo fallara ¿por qué no voy a entrar a Tinder?".