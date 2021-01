Conductor de 'Suelta la Sopa' se ausenta del programa por la muerte de su padre

Miami, Florida.- Durante la pasada emisión del programa de espectáculos, Suelta la Sopa, el famoso presentador, Luis Alfonso Borrego, quien también es conocido por el público como Lucho Borrego, brilló por su ausencia durante el último segmento del programa.

Aunque esto fue algo que extrañó a varios seguidores del exitoso show de Telemundo, lo cierto fue, el comunicador expresó en sus redes sociales que esto fue debido a que recibió una llamada que cambió su vida.

Pues, según comentó, su hermana lo contactó para avisarle que los médicos no le daban mayores esperanzas sobre la salud de su padre, a quien tenían hospitalizado, Lucho comentó, que a pesar de que intentó finalizar con la emisión, después de la sección conocida como Chat, acabó por desplomarse tras bambalinas.

A pesar que me dijeron que me saliera del programa, sabía que mi papá no le gustaría que dejara a medias mis responsabilidades y opté por lo menos terminar en este segmento antes de despedirme de mi papá, segundos después tras bambalinas y donde a pesar de mi autocontrol, me desplomé...".

No aguanté mis lágrimas y no pude seguir luego de colgar la llamada... aun así́ me culpo por no hacer acopio de mi fuerza como en estas imágenes para terminar sentado en el set… pero ni cuenta me di que se había acabado el programa...", expresó Borrego en su Instagram.