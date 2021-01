Día Mundial de Los Beatles: La historia de la banda que revolucionó a la música

Ciudad Obregón, Sonora.- Las preguntas obligadas en las conversa- ciones sobre música: ¿quién te parece la mejor banda de rock de todos los tiempos?, ¿The Beatles o los Rolling Stones?; seguida por: ¿cuál es tu beatle favorito? Las respuestas pueden ser motivo de unión o de discusiones interminables con los beatlemaniacos que tienen hasta tres fechas dedicadas al cuarteto de Liverpool.

John Lennon formó una banda en el colegio llamada ‘The Quarrymen’ y el 6 de julio de 1957 le presentaron a Paul McCartney, se hicieron muy buenos amigos y después lo invitó a unirse al grupo porque consideraba que tocaba muy bien la guitarra. Aunque aún no se unían George Harrison y Ringo Starr, los fans del grupo británico los recuerdan en ese día.

Años después conocieron a George Harrison y junto a él con Pete Best en la batería y Stuart Sutcliffe en el bajo formaron la banda ‘Silver Beetles’ luego le cambiaron a ‘Silver Beatles’ y finalmente como se dieron a conocer mundialmente: ‘The Beatles’.

El día 16 de enero inauguraron el Cavern Club, donde el cuarteto de Liverpool dio sus primeros conciertos y cautivaron a Brian Epstein, dueño de un discográfico que se ofreció a ser su manager y les consiguió grabar con Parlophone una sucursal de EMI. Ahí conocieron al llamado ‘quinto beatle’, el productor George Martin. Sin ellos The Beatles no hubieran adquirido la fama que lograron y es por eso que los beatlemanos eligieron esa fecha como Día Mundial de los Beatles.

Hay quienes consideran que la fecha oficial es el 10 de julio, porque ese día pero de 1964 regresaron a Liverpool para rodar su película ‘A hard day’s night’, después del éxito rotundo que tuvieron en su gira en Estados Unidos. El resultado es que existen tres fechas en las que los fanáticos inundan las redes con el nombre del grupo que hizo historia e influyeron al mundo musical con 14 discos.

El disco ‘Sgt. Pepper’s lonely hearts club band’ es considerado uno de los primeros discos ‘concepto’, donde no existe separación entre las canciones y sigue la estructura de la opereta clásica, obtuvieron 4 Grammys y está en el lugar número 1 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones.

Y abonando a la pregunta inicial el periodista y biógrafo de The Beatles, Craig Brown menciona en su libro ‘One Two Three Four. The Beatles in Time’, que los Stones “tenían razones de sobra para estarles agradecidos a los Beatles”.

“George Harrison le dijo a la discográfica que fueran a verlos, cuando ellos tocaban en un bar, en Londres. Sin eso, no habrán conse- guido su primer contrato de grabación”. Entonces los Rolling Stones podrían cantar “Oh, I get by with a little help from my friends”.