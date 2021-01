Fabiola Campomanes sufre de graves problemas en su piel tras someterse a tratamientos

Ciudad de México.- La actriz Fabiola Campomanes, a pesar de ser una de las mujeres más bellas del medio, ha batallado con detalles de su físico que no le gustan, tal es el caso de algunas manchas en la cara que le salieron por exponerse mucho tiempo al sol, por lo que ha acudido a varios expertos para tratar de quitarlas.

Sin embargo, en el último tratamiento al que se sometió las cosas no salieron como esperaba, pues al parecer su piel no resistió y terminó por romperse, dejándole con varias marcas en el rostro.

A través de sus cuenta de Instagram, Fabiola compartió esta lamentable experiencia con sus seguidores con el fin de dar el consejo, de no obsesionarse.

Yo hace 8 años, me salieron unas manchas en la cara justamente por abusar del sol, nunca hay que abusar de nada. Y bueno hace 8 años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel a pesar de que tengo muy buena piel y que debería estar agradecida por la piel que tengo... Acudí a los mejores cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron, otros no tanto... Y este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó, yo creo que mi piel ya esta muy tratada y se empezó a abrir y me hizo estas abiertas (mostrando las marcas en su frente)".