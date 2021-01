Michael Phelps en depresión; su esposa teme por su integridad al intentar quitarse la vida

Estados Unidos.- El multimedallista olímpico, Michael Phelps, esta pasando por momentos muy complicados debido a su constante batalla contra la depresión, enfermedad que ha provocado que la leyenda en la alberca piense en quitarse la vida, situación que tiene desesperada a su esposa.

Nicole Phelps compartió en una entrevista para el diario Today la experiencia que ha vivido al combatir la terrible enfermedad que padece el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos, por lo que ha hecho hasta lo imposible por intentar ayudarlo a sentirse un poco mejor.

La esposa reveló a lo largo de la entrevista que esta enfermedad nunca desaparece, pues el máximo atleta ha tenido con convivir con esta enfermedad, e incluso no ha podido superar pese a ser una de las personas más exitosas en el país vecino y cuenta con una familia que lo cuida y lo quiere, pero la depresión no le da tregua a Phelps.

Phelps ya había dado algunos indicios de que su tratamiento estaba dando frutos, cuando tuvo una sorprendente participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde incluso rompió sus propias marcas en una justa veraniega de ensueño.

Michael Phelps cayó en depresión luego del certamen en Río de Janeiro, en donde pudo colocarse como el máximo medallista de la historia con un total de 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, que lo dejan con un total de 28 preseas que logró obtener entre 2004 y 2016, fecha en la que anunció su retiro de las albercas.

Finalmente, Nicole expresó que por momentos ha intentado ser la terapeuta de Michael para tratar de ayudar a su esposo a salir de la crisis.

Solía pensar que podía arreglarlo, ser su psicóloga, lo que él necesita, pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente, no importa cuánto lo ames", concluyó Nicole.