Paul Stanley de KISS estrena proyecto de soul y anuncia el lanzamiento del álbum debut

California, EU.- El vocalista y fundador de la exitosa banda de hard rock KISS, Paul Stanley, debutó con su proyecto de covers de soul denominado Paul Stanley’s Soul Station, pues además de anunciar el álbum debut de la banda, compartió también un show en vivo desde el Roxy Theatre de Los Ángeles.

Y es que, a pesar de haberse presentado en vivo por única ocasión hace 5 años, esta banda no contaba con un sencillo, hasta ahora, pues de manera oficial lanzó el tema O-O-H Child que interpretó en 1970 la banda Five Stairsteps.

A través de sus redes sociales, Paul Stanley compartió el lanzamiento del primer álbum de larga duración de este proyecto que lleva en paralelo con KISS, material discográfico que lleva por nombre Now and Then y estará a la venta a partir del 5 de marzo de este año.

A pesar de no haber eventos en vivo, Paul Stanley’s Soul Station compartió el clip del tema Ooo Baby Baby, el cual fue grabado desde la casa de los integrantes de la agrupación, quedando Paul en primer cuadro.

Now and Then contará con 14 tracks de los cuales, nueve son covers a los grandes éxitos del soul, mientras que los temas restantes son canciones originales.

Por si fuera poco, a través de la plataforma YouTube se estreno un documental en el que los fans, tanto de Paul Stanley como del soul, podrán disfrutar de las sesiones de estudio que llevaron a la creación de este material discográfico.