Exvocalista de La Arrolladora, estalla contra colegas del regional mexicano: "Bola de covidiotas"

Ciudad de México.- Después de fiestas por cumpleaños como lo fue la del YakiFest y celebraciones por la apertura de un nuevo restaurante como lo hizo Luis Ángel 'El Flaco', hicieron que Jorge Medina estallara.

A través de Instagram se filtró un video donde el exvocalista de La Arrolladora habla respecto a las celebraciones que estos han estado haciendo, mismos que en más de una ocasión han presumido en redes sociales y que además les a sacado tremendos sustos.

Todo empieza cuando al cantante le preguntan sobre su opinión de las fiestas organizadas por 'El Flaco' y 'El Yaki', misma cuestión que no lo hace dudar para responder, "me caen mal, yo me llevo bien con ellos (...), pero a mi todo eso del YakiFest, Pancho Barraza, Grupo Firme (...), me caen bien y se que les caigo bien".

Me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas haciendo esas fiestas, por una sola cosa, falta de empatía por el dolor de los demás, que clase de humano eres", mencionó.

Mientras que Jorge aseguró que el prefiere que le digan amargado antes que llevar la muerte a su familia pues tiene un hermano doctor, dos hermanas enfermeras que se enfermaron de Covid-19, además que sus papás estuvieron delicados de salud.

Para mi eso es una estupi/%#, soy enemigo de eso y cuando me dijeron (...), yo los quiero mucho a todos, pero que pende=(/& son, que clase de pendej/$"- es festejar algo(...)", confesó.

Pero fue tanto lo que el cantante que debuta como solista tenía que decir que explotó por completo al también mencionar y cuestionar sobre que es lo bueno que sus colegas del regional mexicano le están aportando a la música.

