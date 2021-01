Geraldine Bazán es sometida a cirugía y ahora tendrá que andar en muletas

Ciudad de México.- La actriz Geraldine Bazán decidió tomarse unas vacaciones y se escapó a las cálidas playas de la Riviera Maya junto a sus dos hijas, Alexa Miranda y Elisa Marie, en donde pasó el Año Nuevo en familia.

Sin embargo, no todo salió como lo esperaba, pues el pasado 5 de enero la también modelo informó en sus redes sociales que durante estas esos días se lastimó los ligamentos de una rodilla y aunque no detalló como ocurrió, aseguró que no podría caminar demasiado.

No fue sino hasta el 17 de enero que la artista actualizó el tema de su lesión; a través de sus historias de Instagram compartió un video donde reveló que durante el fin de semana se sometió a una cirugía de rodilla, razón por la que tendrá que usar muletas por un tiempo.

Será un proceso largo en el que habrá que tomar rehabilitación, andaré con muletas un tiempo, pero bueno, siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina saldré de esto pronto. Gracias a todos, besitos”, dijo la ex de Gabriel Soto.

Geraldine Bazán aprovechó para agradecerle al personal médico por la buena atención que le brindaron y también a su familia, amigos y seguidores por estar el pendiente de su salud con cientos de mensajes llenos de cariño que le han hecho llegar a sus redes sociales.