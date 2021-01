Romeo Santos conmueve a Ricardo Montaner con este video: "Hablo del genio"

Miami, Florida.- El 'Rey de la Bachata', logró conmover de manera inigualable a Ricardo Montaner pues decidió homenajearlo como nunca antes al interpretar el éxito, El Poder de tu Amor, mientras que realizó un video donde le expresó total admiración.

Romeo Santos se refirió al maestro de la mejor manera y decidió iniciar su participación con un "quiero cantar un clásico de un maestro que idolatro bastante, y que a través de su música me ha inspirado a convertirme un mejor cantautor, hablo del genio, Ricardo Montaner".

Mientras que el venezolano no se hizo esperar para sentirse afortunado ante su "regalito de domingo", así que inmediatamente se mostró sorprendido y llenó de emoción en su cuenta de Instagram donde compartió la versión de su tema en bachata, pero eso no fue todo pues hasta se quito el merito para revelar que aunque es suya, no es él quien la canta mejor.

Por lo que hasta en comentarios, Montaner expresó su eterno agradecimiento y se expresó de manera única a Romeo con un mensaje donde destacó, "Querido, solo un grande con una humildad y talento infinito como tu, honra a un colega de esa manera.

Me haces feliz y me conmueve, un abrazo inmenso".