Tras triunfar en Televisa y estar preso, famoso cantante acaba de panadero para sobrevivir

Miami, Estados Unidos.- Hace caso 10 años surgió un fenómeno de Internet, Peter la Anguila, quien se volvió uno de los personajes más virales de todos los tiempos gracias a su canción Es el estilo de Peter la Anguila.

El joven causó tremendo revuelo en todas las redes sociales, en especial en YouTube, al mostrar su singular paso de baile moviendo las caderas al ritmo de su pegajosa canción.

Debido a la fama que alcanzó con este tema, Peter la Anguila logró triunfar también en Televisa y fue invitado a participar en varios programas de la televisora como el extinto Sabadazo.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Peter y durante su corta carrera artística atravesó varios escándalos. En 2015 fue llevado a prisión tras ser acusado de violencia doméstica y en 2017 volvió a pisar la cárcel por posesión de sustancias prohibidas.

De acuerdo con información de TVNotas, hora el joven se volvió a casar y vive alejado de los reflectores en su hogar de Miami. Se mencionó que trabaja en una panadería para sobrevivir y mantener a su familia, sin embargo, ya está haciendo un ahorro para volver a grabar canciones.

Recientemente Peter la Anguila confesó que vivió una fuerte depresión luego de darse cuenta que otros youtubers se volvieron más famosos y relevantes que él, afirmando que sus fans ya lo habían dejado en el olvido.

Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar… Me chocó la realidad porque mucha gente joven iban ahí (a su trabajo como despachador en una cadena de hamburguesas) y decían: 'Tú eres un crack para estar trabajando aquí'; cada vez que me decían eso, me chocaba, porque yo quería seguir con el personaje, pero no podía, no tenía producción, una disquera", explicó en entrevista a De primera mano.