Andrea Escalona dedica conmovedora canción a Magda Rodríguez: "Me haces falta"

Ciudad de México.- La repentina muerte de la productora de televisión Magda Rodríguez a sus 57 años, estremeció al mundo del espectáculo el 1 de noviembre de 2020, pero sin duda la más afectada fue su única hija, Andrea Escalona.

Es por ello que a poco más de 2 meses de esta tragedia, la joven conductora del matutino Hoy utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su madre con una conmovedora fotografía y un mensaje en el que le dedica la canción Si no te hubiera ido de Marco Antonio Solís.

Lee también: Romance en 'Hoy': Andrea Escalona revela su romance y habla de su nuevo galán

Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa. siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz”, se lee en la publicación.