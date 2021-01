Angelique Boyer revela cómo está Fernanda Castillo tras hospitalización de emergencia

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Angelique Boyer, por fin rompió el silencio y se pronunció sobre la delicada situación que atraviesa su amiga Fernanda Castillo, quien hace unos días fue hospitalizada de emergencia tras dar a luz.

Como se recordará, el pasado 14 de enero el programa Primer Impacto anunció que la intérprete de El Señor de los Cielos se encontraba internada debido a complicaciones postparto.

Horas más tarde Al Rojo Vivo de Telemundo anunció que ya había dejado el Hospital Español luego de varios días en terapia intensiva. La madre de Fernanda también confirmó que fue dada de alta y que sí estuvo grave.

Ahora Angelique concedió una entrevista al programa radiofónico Me lo dijo Adela para platicar cómo se encuentra la actriz tras atravesar por esta delicada situación.

Me enteré esta mañana y (fue) súper porque la noticia ya está dándole la vuelta. No hay mucha información, pero tampoco me corresponde decir demasiado", dijo.