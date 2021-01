Atala Sarmiento habla sobre la polémica foto de Chapoy y su supuesto regreso a TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de que Pati Chapoy publicara en sus redes sociales una fotografía con motivo de los 25 años de Ventaneando, el pasado 7 de enero, donde aparecía junto a Atala Sarmiento; los medios de comunicación difundieron la noticia que, casi de manera inmediata, se viralizó.

En ese contexto, la imagen levantó el rumor de que Atala se encontraría en pláticas con la producción del programa de espectáculos de TV Azteca, mismo que la conductora ha descrito como el éxito en su carrera.

Ante esto, mediante una charla en el programa de radio de Javier Poza, Sarmiento se refirió a la polémica imagen, recordando que dicha postal fue capturada durante un viaje que la producción realizó al estado de Campeche, donde surgieron muchos inconvenientes debido al clima.

Fue un viaje polémico, y me imagino que también pues ha de haber sido una imagen polémica. Me da gusto que la hayan compartido, pues porque fue uno de tantos viajes que hicimos juntos, en donde compartíamos como una familia. Era una convivencia muy intensa, fueron muchos años de muchas historias y como una familia, entonces me da gusto que la hayan compartido".