Caitlyn Jenner revela que tiene mejor relación con su hija Kyle que con Kendall

Estados Unidos.- Recientemente Caitlyn Jenner, antes conocida como Bruce Jenner sorprendió a todos tras volver a aparecer al ojo publico después de haberse mantenido unos cuantos meses reservada, luego de que durante unos cuantos años, llamó la atención de todos por su proceso de cambio de sexo que culminó en 2015.

Durante una aparición en el episodio del lunes de Dear Media's The Skinny Confidential Him & Her, el cual es un podcast, la exganadora la olimpiadas, hizo una broma sobre cual de sus hijos es su favorito e inclusive comentó con cual se identifica más y con quien tiene una mejor relación.

Kendall... Es muy atlética, ambas teníamos la misma actitud hacia la vida. Me llevo muy bien con ellas dos, pero Kylie y yo parecemos estar más unidas la mayor parte del tiempo".

Caitlyn, de 71 años, tiene de hijos a Brandon Jenner y Brody Jenner, los cuales los tuvo con Linda Thompson, mientras que a Cassandra Marino y a Burt Jenner los tuvo con su exesposa Chrystie Crownover. Por otra parte, a sus hijas Kendall y Kylie Jenner, las tuvo con la matriarca del clan Kardashian, la empresaria Kris Jenner, con la cual también influyó en la crianza de los hijos de ella.

Jenner declaró que se siente bastante bendecida con todos sus hijos y admitió que son "geniales", además comentó que entendía que todos tenía sus propias vidas y que les quería bastante a pesar de que a veces no tiene contacto con ellos y que es algo que todos los padres suelen enfrentar.