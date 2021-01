Denzel Washington, la persona que salvó la carrera del difunto Chadwick Boseman

Estados Unidos.- Hace ya varios meses que el actor Chadwick Boseman perdió la vida tras una intensa lucha en contra de un cáncer de colón con el que se estuvo enfrentando durante cuatro años, por lo que a pesar de su trágico deceso, tanto fanáticos, como familiares y amigos, lo siguen recordando.

Y desde entonces, varias anécdotas, fotos y videos han estado surgiendo alrededor de su figura, incluso se han estado algunas que el actor comentó en vida, pero, para los fanáticos de Boseman, la más especial fue cuando el actor de Black Panther, reveló en 2018 que el legendario Denzel Washinton lo ayudó a estudiar en la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo.

View this post on Instagram

Boseman contó que Phylicia Rashad, la cual es actriz, cantante y directora de escenografía que impartía clases magistrales de actuación en Oxford, decidió iniciar una campaña cuando Chadwick era estudiante para que famosos hiciesen donaciones para becas de estudio en el extranjero y fue Denzel Washinton quién participó pagando sus estudios.

Yo no tenía dinero para pagar eso, así que Rashad reunió a sus amigos, y ya sabes, ellos pagaron para que nos fuéramos a estudiar... Al inicio no lo sabía, ni siquiera cuando volví. Y he estado manteniéndolo en secreto durante toda mi carrera. Pero a mi vuelta recibí una carta del beneficiario. Y decía ‘Denzel Washington pagó por tí’. Y yo me quedé en plan ’¡Qué!‘”, contó Chadwick a Jimmy Fallon