Diego, Bruno y Javier, los niños que dieron a Inés Gómez Mont una grande prueba

Ciudad de México.- Este lunes 18 de enero, Inés Gómez Mont celera los nueve años de sus triates, los niños que llegaron a cambiarle la vida aún cuando se afrontó a una de las más grandes pruebas.

Por medio de su cuenta de Instagram es donde la presentadora realizó una publicación con una gran cantidad de fotografías donde plasmó momentos inolvidables que vivió siendo madre de tres al mismo tiempo, además de contar su experiencia.

"Me acuerdo que mi mente no entendía cómo le haría con tres bebes al mismo tiempo, honestamente creía que sería incapaz de lograrlo, y miren aquí estamos, no sé cómo le hicimos, pero lo logramos (...) pensé que sería imposible semejante paquete y responsabilidad, es por eso que digo y lo repito “Son el milagro más grande de mi vida”, destacó.

Mientras que sus seguidores no dejaban de mostrarse completamente enamorados con el proceso de crecimiento tan increíble que pasaron, así como de expresar total admiración por la conductora y su fuerza tan inquebrantable que a demostrado tener a lo largo de su vida.