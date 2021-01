Estrenan trailer del documental 'Truth To Power' sobre la vida del cantante Serj Tankian

Ciudad de México.- El documental titulado Truth To Power que destaca la trayectoria de Serj Tarkian, vocalista de la banda de metal System of A Down, ya cuenta con un primer adelanto, en el cual plasma su trayectoria como activista en contra de la guerra, así como de la corrupción.

Tarkian busca, mediante este material responder si a través de la música es que se puede cambiar al mundo, pues su forma de manifestarse es a través de esta.

Lee también: Paul Stanley de KISS estrena proyecto de soul y anuncia el lanzamiento del álbum debut

Este lunes 18 de enero se lanzó el primer adelanto de Truth To Power, el cual cuenta con imágenes relacionadas con las protestas ocurridas en Armenia, país natal del cantante, así como diversos discursos que ha ofrecido en giras y que son en torno a temas políticos.

Del mismo modo, se puede ver al guitarrista Tom Morello (Rage Against the Machine), así como al resto de los integrantes de System of A Down, ya que forman parte de este material audiovisual.

Lee también: Rosalía se olvida de su 'pelea' con Kylie Jenner y trabaja en su colaboración con Billie Eilish

Truth To Power surge tras la revolución ocurrida en Armenia, la cual es conocida como 'La Revolución de Terciopelo', momento en el que Serj Tarkian comienza a trabajar en este proyecto que se estrenará este 19 de febrero.