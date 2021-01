Kuno Becker lanza críticas lacerantes contra Paty Navidad y Eduardo Verástegui

Ciudad de México.- Kuno Becker pronunció severas críticas contra Paty Navidad y Eduardo Verástegui por las polémicas posturas de ambos famosos. El actor mostró su desacuerdo con las palabras que sus colegas han dicho sobre la pandemia de Covid-19 y las elecciones de Estados Unidos. Asimismo, los criticó por generar desinformación en las personas.

Becker pronunció unas palabras contra Patricia Navidad ante los medios de comunicación nacionales. En su intervención, el famoso señaló que las publicaciones de la actriz provocan que las personas no tomen las precauciones debidas ante la crisis por la pandemia de coronavirus. Y agregó que la situación está empeorando, por lo que es necesario tener los cuidados necesarios para no enfermarse.

Lee también: Paty Navidad se burla de Twitter después de que le bloquearan su cuenta

No hagan caso de las tonterías de la gente que escucha por ahí, ya saben de quienes, de no usar mascarillas, de las teorías de conspiración estas brutas, que la verdad no está chido que digan eso