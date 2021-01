Kylie Jenner presume su regadera y los internautas la 'destrozan' con memes

Estados Unidos.- Si hay algo que ha quedado bastante demostrado desde hace varios años, es el hecho de que la socialité, empresaria y creadora de Kylie Cosmetics, Kylie Jenner, es una de las celebridades de Internet con más seguidores e incluso es la favorita de muchas personas.

Es por eso, que no es ni una sorpresa, que cada en que la menor del clan Kardashian/Jenner, sube una foto, se convierta en toda una sensación en redes sociales, llamando la atención de todos e inclusive convirtiéndola en tendencia con un hashtag, destacando ya sea alguna selfie o una de sus lujosas propiedades.

Lee también: Kylie Jenner desata controversia por aprovecharse de la pandemia con su gel antibacterial

Sin embargo, su más reciente fotografía compartida de la regadera de su baño, llegó a llamar la atención pero no de la manera que ella hubiese querido, debido a que estalló en burlas y memes ya que muchos consideraron que era muy poco lujosa y la presión de agua no era demasiada.

Mi cara viendo que kylie jenner es tendencia por el agua de su ducha #KylieJenner #kylie pic.twitter.com/2eDlMhHN5e — Mmeera_ (@Dialoguemos2) January 18, 2021

Puedo decir que mi regadera tiene mejor calidad que la de Kylie Jenner. Omg https://t.co/YHPv46U7YS — uD81AuDD10 uD835uDCA6uD835uDCB6uD835uDCC7uD835uDCBEuD835uDCC3uD835uDCB6 uD81AuDD10 (@Kari_Vader) January 18, 2021

Tengo más fuerte la presión arterial que la regadera de Kylie Jenner. pic.twitter.com/a0iX93J2N2 — Andres Pador (@AndresPador) January 18, 2021

Te podría interesar: Kylie Jenner y el secreto detrás de todas las cirugías que se ha hecho los últimos años

Kylie alcanzó la fama gracias al programa de su familia, Keeping Up with the Kardashians, cuando solo tenía 10 años y desde entonces no ha dejado de lograr éxitos. Además de eso, Jenner de 23 años, es la cuarta persona en lograr 200 millones de seguidores en Instagram.