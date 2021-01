TV Azteca perdona 'veto' a Daniel Bisogno y lo regresa a 'Ventaneando' este lunes

Ciudad de México.- El periodista Álex Kaffie reafirmó que esta tarde de lunes 18 de enero del 2021 el conductor Daniel Bisogno volverá a trabajar al foro de Ventaneando luego de permanecer vetado de la televisión por un par de semanas.

A través de la columna que escribe para el diario El Heraldo de México, el conocido 'Villano de los espectáculos' afirmó que TV Azteca ya le levantó el castigo al presentador conocido como 'El Muñe'.

'No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla', reza la frase y la fecha del regreso de Daniel Bisogno a 'Ventaneando' llegó. Como lo publiqué antes que nadie, la vuelta de Bisogno al programa líder de espectáculos ocurriría hoy 18 de enero

", escribió.