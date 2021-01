El Príncipe William responde a la pregunta sobre cual de sus hijos es más 'descarado'

Londres, Reino Unido.- En el nuevo documental para ITV protagonizado por el Príncipe William, llamado Prince William: A Planet for Us All, el futuro rey sorprendió a un grupo de fanáticos de nivel escolar que construyeron un hotel de insectos, ingeniosamente apodado "Bugingham Palace".

En dicho proyecto, además de discutir la importancia de los insectos en el medio ambiente, los niños estaban llenos de preguntas sobre los propios hijos de William, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, los cuales tienen siete, cinco y dos años respectivamente, sin embargo, las más impactante fue en la que investigaban cual de los tres príncipes era el más descarado.

¿La princesa Charlotte es más descarada que el príncipe George?" preguntó un niño.

No, son tan descarados como el otro... Son muy descarados", respondió William

En el documental, que fue estrenado el pasado 14 de enero en el servicio de streaming de Discovery+ y que curiosamente fu e transmitido previamente en Reino Unido durante octubre, William dijo que le debe a los jóvenes ayudar a que sus voces sean escuchadas ya que es una brecha generacional.

El Príncipe William y su esposa, la duquesa Kate Middleton han vuelto a dar clases en casa a sus hijos príncipe George y la princesa Charlotte, después de que las escuelas de Londres permanecieron cerradas luego de las vacaciones en medio de la pandemia de coronavirus.