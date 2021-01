Galilea Montijo habla del abuso de poder de su marido y confiesa si es de las mejores pagadas

Ciudad de México.- Como una gran esposa, Galilea Montijo salió a la defensiva de su amado, Fernando Reina Iglesias, haciendo frente a la información que se filtró sobre una supuesta demanda en su contra por abuso de poder.

La guapa conductora atendió a la prensa justo a las afueras de los foros de Televisa, donde reveló no estar al tanto de la situación que se mencionó pues asegura no se meten en sus cosas, por lo que siguió como toda una enamorada mencionando las cualidades su esposo.

Es un hombre trabajadorsísimo que lo único que hace es trabajar por su familia. Se pueden decir muchas cosas, que las comprueben", señaló.

Aunque no se negó a que el papá de su hijo este siendo víctima de alguna situación que pretenda dañarlos, la presentadora está dispuesta a ver de que parte salió la "guerra sucia" pues asegura que no se están haciendo cosas para algún puesto, por ello decide no enredarse en esos temas ya que no sabe de política.

"Desde que lo conozco es un gran papá, el mejor amigo de su esposa, que yo también adoro, entonces yo creo que eso habla más de lo que puede decir la gente que no lo conoce", destacó.

Mientras que respectó a que según es una de las celebridades mejores pagadas en México, la titular del programa Hoy no se hizo esperar para negarlo pues confesó que si así fuera "no estaría donde está".

"Mejor pagada de qué, depende contra quien lo digas. Las cifras que manejan, no, es muy peligroso y no te lo digo porque ¡ay qué miedo lo que digan!, ojalá fuera cierto porque lo diría muy orgullosa, tengo veintitantos años trabajando sin parar, yo lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y por su puesto a San Ángel que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, también a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan, ojalá", concluyó.