Hechos interesantes sobre Mac Miller para recordarlo en el que sería su cumpleaños 29

Estados Unidos.- Malcolm James McCormic, mejor conocido por su nombre artístico, Mac Miller, fue un artista completo y bastante talentoso que se desempeñó en áreas como el rap, canto y producción, por lo que no es ni una sorpresa, que hiciera una gran base de fanáticos desde que comenzó su carrera.

Esa misma base de fanáticos, sigue extrañando al artista, quien lamentablemente perdió la vida en septiembre de 2018 a causa de una sobredosis, por lo que este 19 de enero, en el que hubiese sido su cumpleaños 29, han comenzado a vitalizar y recordar los siguientes datos interesantes relacionados a él que lo hicieron uno de los artistas más impresionantes de su generación.

Lee también: Ariana Grande se compromete y usuarios recuerdan con emotivos mensajes a Mac Miller

Inicios de su carrera

Miller comenzó a rapear a los 14 años, pues siempre estuvo interesado en la música pero las personas no eran muy amantes de su voz, por lo que decidió enfocarse en el género de rap.

Su relación con Wiz Khalifa

El artista consideraba a Wiz Khalifa uno de sus mejores amigos e incluso llegó a referirse a él como un hermano mayor, pues lo conoció a inicios de su carrera.

Te podría interesar: Ariana Grande conmueve a todos al hacer tierno homenaje a su difunto exnovio Mac Miller

Proyectos en cine y televisión

El artista estuvo en el pequeño documental llamado Hi, How Are You Daniel Johnston?. Además de eso, tuvo oportunidad de estar en Scary Movie 5 con un personaje llamado 'D’Andre' junto al rapero Snoop Dogg. Así mismo, estuvo como invitado en la comedia Loiter Squad, durante un episodio.

Su familia

Malcom fue hijo de una reconocida fotógrafa judía llamada Karen Meyers y del arquitecto católico Mark McCormick. Mac fue criado en la religión judía e incluso tuvo un Bar Mitzvah.

Educación

El intérprete asistió a las escuelas Winchester Thurston y Taylor Allderdice. Sin embargo, el mismo llegó a confesar en entrevistas, que algunas veces faltaba a clases por estar grabando música.