José Joel honrará la memoria de su padre José José con un disco que incluye sus éxitos

Ciudad de México.- José Joel busca rendirle un homenaje a su padre el finado cantante José José, las canciones que le dieron gloria al cantante mexicano serán interpretadas por su misma sangre; con gran emoción para hacer vibrar los corazones de los millones de fanáticos que siguen recordándolo.

Durante la emisión de Aquí contigo de El Heraldo Televisión, esta mañana, el hijo del 'Príncipe de la Canción', compartió en exclusiva la emoción que tiene de estrenar un nuevo disco que incluye los más grandes éxitos de su padre. A través de una fusión de diferentes ritmos busca recordar su gran herencia.

También explicó que debido a la pandemia por Covid-19 el material se encuentra disponible para descarga gratuita. Agradeció a todas las personas que lo han apoyado y aseguró que ya era justo y necesario rendirle un homenaje a su padre para recordar las cosas buenas que hizo y olvidarse de los problemas que surgieron a raíz de su muerte.

Estoy muy contento porque cada vez que me preguntaban '¿y tú el homenaje para cuando?', yo decía 'mi papá sigue vivo, vamos a ver cuando ya no esté y vemos que hacemos'. Mi papi ya no está, pero sigue en nuestros corazones, mentes, gargantas y con este homenaje estamos con todo para este 2021".