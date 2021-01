Kylie Jenner sale a tomar el sol y lo presume con sus enamorados de Instagram

Los Ángeles, EU.- La multimillonaria empresaria Kylie Jenner, complació a sus numerosos seguidores de redes sociales con una reciente publicación en la que derrocha belleza y coquetería durante un día de sol y piscina.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo y hermana de Kim Kardashian compartió varias fotografías en las que se deja ver utilizando un despampanante bañador de dos piezas en color naranja con lo que dejó en evidencia su cuidada anatomía.

Te podría interesar: Labios de Kylie Jenner: Estos trucos del maquillaje harán que los tuyos luzcan más gruesos y sensuales

Sol solecito caliéntame un poquito”, escribió la famosa de 23 años.

En las imágenes se aprecia a la estrella del programa Keeping Up with the Kardashians haciendo alarde sus cerradas curvas junto a una hermosa vista al mar durante un atardecer. Momento que permitió observar a detalle sus largas piernas y su vientre plano.

Lee también: Kylie Jenner presume su regadera y los internautas la 'destrozan' con memes

De esta manera, las fotos de Kylie Jenner causaron sensación entre sus más de 210 millones de seguidores, quienes no tardaron en hacerse presentes para dejar cientos de comentarios donde le hacen saber lo bella que lució y lo mucho que la admiran.