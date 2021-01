Lady Gaga da pronostico para la toma de protesta de Joe Biden y comparte conmovedor mensaje

Estados Unidos.- La reconocida cantante y multipremiada, Lady Gaga, se demostró bastante feliz y optimista con respecto a la toma de protesta de Joe Biden, quien está por convertirse en Presidente de Estados Unidos, tras haber ganado las elecciones en noviembre de 2020.

La artista de 34 años habló este 19 de enero, un día antes de que la cantante vaya a interpretar el himno nacional de Estados Unidos en la inauguración de Biden en Washington, DC, e inclusive, compartió un conmovedor mensaje sobre sus esperanzas del histórico momento para muchos estadounidenses.

Lee también: Joe Biden prepara ordenes ejecutivas para terminar con las políticas de la era Trump

Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio 🇺🇸", escribió