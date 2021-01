"No soy figura pública": Allison Lozz pide a la prensa que no la busquen para entrevistas

Ciudad de México.- Hace unos cuantos días, en distintos medios de comunicación, se reveló que presuntamente, la exactriz de telenovelas, Allison Lozz, habría contraído la enfermedad del Covid-19.

Según los informes, se dijo que estaría sumamente grave por su padecimientos, no obstante, la famosa acabó desmintiendo todo, pues aseguró estar más que bien en sus redes sociales.

Por medio de una transmisión en vivo de Instagram, la exartista habló del tema, señalando que si tuvo la enfermedad viral, pero hace unos cinco meses atrás y tuvo síntomas leves.

Muchísima gente, familia, amigos de México me están preguntando si tengo coronavirus, si estoy muy mala, y no, no tengo coronavirus, lo tuve hace cinco meses, pero gracias a Jehová no fue nada grave", dijo.

Entre otras cosas, Allison comentó, que varios medios han estado buscándola para que realice alguna entrevista con ellos, sin embargo, pidió que no le soliciten esto, pues ella no es más figura artística y no quiere este tipo de atenciones.

Varios medios me están buscando, me mandan mensajes, que si puedo darles una entrevista, pero yo no hablo con medios, desde nunca, desde hace 10 años porque yo no soy artista, soy directora de ventas y por eso tengo esta cuenta abierta".