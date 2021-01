Revelan que 'Avengers: Endgame' casi tuvo una escena postcréditos de 'WandaVision'

Estados Unidos.- Hace poco se reveló que la icónica película Avengers: Endgame, casi tuvo una escena posterior a los créditos finales que habría dado un pequeño vistazo a lo que sería la serie WandaVision de Disney Plus, según comentó el actor de 'Vision', Paul Bettany.

El actor detalló que el algún momento al terminar la película habría un guiño a la serie, sin embargo, El director de Marvel Studios, Kevin Feige, se detuvo a la idea debido a que tenía que pensar mejor las cosas con respecto a los adelantos que mostraría en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Bettany también continúa explicando que pensó que Feige lo iba a despedir cuando lo llamaron a su oficina, debido a que según comenta, cuando el jefe de Marvel llama a los actores y su contrato termina, les suele llamar a la oficina, lo que significa que probablemente es el fin de su tiempo en la franquicia.

Sin embargo, el actor comentó que en ese momento no se dio cuenta de que lo llamaron a la reunión para que le presentaran el programa WandaVision, por lo que decidió tomar la delantera y despedirse de todos, hasta que le comentaron que realmente le llamaban para ofrecerle esa propuesta.

Entré y no quería que nadie se sintiera incómodo, así que dije: 'Miren, ha sido una gran carrera y los amo, chicos, sin resentimientos', y me dijeron: 'Esperen, ¿están renunciando?' y dije: 'No, ¿no me vas a despedir?' y dijeron, 'No', y yo dije, 'Oh, sí, estoy dentro' ”, bromeó Bettany.