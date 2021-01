Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor cae en severa crisis y colegas le dan para la comida

Ciudad de México.- Benito Castro de nueva cuenta aprovechó su encuentro con la prensa para hablar de los problemas económicos que enfrenta y confesó que algunos actores lo han ayudado a surtir la despensa pues ni para eso le alcanza.

El querido comediante se quedó sin trabajo y sin ingresos a causa de la pandemia, pues pese a que hace poco fue llamado para formar parte de una puesta en escena, los teatros de la Ciudad de México volvieron a cerrar ante los altos contagios de coronavirus.

Años atrás, cuando Benito trabajaba con el fallecido Paco Stanley quedó vetado de Televisa por 'hablar de más'. El histrión también formó parte de las filas de TV Azteca, sin embargo, la mayoría de sus éxitos se dieron en la empresa de San Ángel.

En una reciente entrevista con el programa Hoy, Benito habló de cómo enfrenta su crisis financiera y quiénes lo han ayudado a salir adelante ante su difícil panorama.

Apenas (alcanza) para sobrevivir y ahí midiéndole el agua a los camotes, dices esto sí, esto no... pero he encontrado gente muy generosa que me ha apoyado económicamente, compañeros como 'El Costeño' ".

Me dice 'véngase, vamos al súper, Albertano ni se diga, Ariel Miramontes me dice 'no te preocupes, si te aprietas mucho, yo te llevo al súper, no te me paniquees'", añadió el intérprete del 'Papiringo'.