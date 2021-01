Dalilah Polanco revela estar completamente desinteresada en el amor y niega querer casarse

Ciudad de México.- En su reciente entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, la famosa actriz, Dalilah Polanco, abrió su corazón al hablar de su vida sentimental, pues reveló estar más que feliz con su soltería y sin planes de casarse.

Yo ya saqué el vestido de novia de la cajuela lo usé me casé, lo volví a poner en la cajuela porque se lo preste a mucha gente, mi vestido de novia fue utilizado por una prima, por una amiga en Canadá, en Guadalajara en otra boda, también se usó para un piloto, para un cortometraje, o sea mi vestido de ahorita de novia ahora sí ya no sé esta", contó.

La artista señaló, que ha vivido diversas situaciones, las cuales la han hecho reflexionar, ahora dice no sentirse preocupada por buscar unirse nuevamente en matrimonio.

Yo me he casado muchas veces, yo ya pasé por ahí no tengo bronca y ya estoy contenta. Ahorita la verdad ni me lo pongo, ni me lo quito, ni me da miedo, ni tampoco lo añoro".