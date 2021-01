Bárbara de Regil revela el verdadero motivo por el que se convirtió en madre soltera

Ciudad de México.- La actriz y modelo Bárbara de Regil, abrió su corazón y sorprendió sus seguidores de redes sociales con una publicación donde revela el verdadero motivo por el que se convirtió en madre soltera cuando apenas tenía 16 años.

A través de sus historias de Instagram, la también entrenadora fitness respondió al cuestionamiento de uno de sus fans quien le preguntó “¿por qué fuiste madre soltera?”, a lo que ella sin reparo confesó la dura realidad que atravesó cuando aún estaba embarazada de Mar Alexa.

Porque me puso el cuerno embarazada y luego me dejó … cosa que hoy agradezco enormemente”, escribió la protagonista de Rosario Tijeras.

Bárbara de Regil reveló hace unos días que pese a lo duro que fue ser mamá durante la adolescencia supo salir adelante con la ayuda de su familia y con la determinación de sacar adelante a su hija. Y hoy en día se considera una persona más que fuerte gracias a estas vivencias.

Valor y Coraje... así defino mi adolescencia.... A los 16 me convertí en mamá soltera, no tuve el apoyo de un hombre... eso sí, mi mamá siempre ahí... cuando me quedé ‘sola’ pensaba que ‘necesitaba’ a una pareja para poder ser feliz, pero no. Quien quiere estar, está y quien no... a chin… a su ma… Lo que necesitaba era a mí, una Bárbara fuerte y agradecida por ser mamá, estar sana y tener a esa bebé que llegó a alegrarme la vida", dijo la artista.