"Casi me la entregan muerta": Laura Zapata revela que su abuela pudo ser violentada en asilo

Ciudad de México.- Hace unos minutos la actriz Laura Zapata brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para contar todos los detalles del caso de su abuela Eva Mange, quien fue víctima de malos tratos en una casa de asistencia.

La famosa villana de novelas aseguró que se encuentra viviendo "un infierno" pues no puede sacar a su abuelita de 103 años del asilo, debido a que necesita cuidados médicos especializados, pero teme llevarla a un hospital y que se contagie de Covid-19.

No he dormido desde que me enteré de los horrores que hacen aquí (en el asilo), estoy viviendo un infierno", contó en una llamada telefónica.