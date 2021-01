¿Ex de Joan Sebastian se quedará con la herencia? No creerás lo que dijo el abogado del cantante

Ciudad de México.- Luego de que aconteciera la trágica muerte del cantautor, Joan Sebastian hace más de 5 años, se han alzado miles de dudas respecto a su herencia, la cual aún no ha llegado a sus herederos.

Dentro de estos cuestionamientos, han habido quienes se preguntan si la famosa ex del 'Rey del Jaripeo', Maribel Guardia, podrá tener acceso a la herencia del difunto artista.

No obstante, en su reciente encuentro con los medios, el abogado de Joan, el licenciado Cipriano Sotelo, contó que esto no sería así, debido a que su cliente no esclareció un testamento como tal.

Por lo que la ley optó por dejar todo en manos de los hijos y Alina Espín, la última pareja del 'Poeta del Pueblo'.

