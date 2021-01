Hija de Raúl Araiza confiesa padecer de espantosos ataques de ansiedad y pánico

Ciudad de México.- Ante la actual situación por la pandemia de Covid-19, miles de personas se han visto enfrentadas a diversos problemas por estar tanto tiempo dentro de casa.

Tal como recientemente lo confesó, Camila Araiza, la hija del famoso conductor de televisión, Raúl Araiza, quien ha comentado estar sufriendo de terribles ataques de ansiedad y pánico.

Lee también: Raúl Araiza revela que le apura operarse y le urge ser abuelo: "Mete la pata, no pasa nada"

A través de su cuenta personal de Instagram, la joven compartió un video contando su fea experiencia, todo con el fin de poder ayudar, a que gente como ella, pueda conseguir ayuda profesional.

No sé si alguna vez, alguien de ustedes, haya experimentado lo que es un ataque de pánico, pero es lo peor que existe, sientes que te vas a morir y hay diferentes síntomas, a mi me da una opresión en el pecho terrible, como si tuvieras a 20 personas arriba de ti y no puedes respirar.

Podría interesarte: 'El Negro' Araiza revela en 'Hoy' que olvidó la fecha de su primer aniversario con María Amelia

En cuestión de tres meses me estuvo sucediendo que al menos al día tenía un ataque, a veces me duraban tres minutos, pero en otras ocasiones se me prolongaba por media hora", contó Camila.

La hija de 'El Negro' Araiza comentó que es muy importante reconocer los síntomas, pues de esta manera se podrá actuar cuanto antes.

Siento que es muy importante compartir desde mi experiencia lo que a mi me ha funcionado... Cuando me sucede se me comienza a adormecer todo, las manos, en la cara siento como hormiguitas y hay veces que he llegado hasta a engarrotarme toda. Muchas palpitaciones y como que dejó de escuchar y ver bien", mencionó.

Tras casi pensar que se estaba volviendo loca, Camila logró encontrar la ayuda que realmente necesitaba para superar esta complicada situación, sin embargo, ante el temor de volverse dependiente del medicamento, optó por una alternativa.