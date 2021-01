Joaquín Bondoni sube fotos a Instagram y enloquece a sus seguidores

Ciudad de México.- Joaquín Bondoni subió un par de fotos a Instagram y puso a sus fans a especular sobre un posible lanzamiento musical. Sin embargo, el chico no dio ninguna palabra sobre su post y esto ha generado emoción en las personas.

Los seguidores del protagonista de Mi marido tiene más familia comentaron que la última vez que Joaquín compartió fotos lanzó un tema musical. No obstante, no hay nada confirmado por parte de 'Joaco', pues no hizo réplica de la publicación en alguna otra red social.

Lee también: Joaquín Bondoni modela en crop top y fascina a todos

Sumado a estas fotos, Joaquín subió varias historias a Instagram, dichas imágenes solo se trataban de frases al aire. Esto provocó que sus fieles seguidores y seguidoras imaginaran todo tipo de cosas.

Lee también: Joaquín Bondoni revela que no es amigo de Emilio Osorio

Hasta el momento Joaquín no ha contestado a ninguno de los mensajes que sus followers han compartido en Twitter.