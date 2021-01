Lady Gaga, Angelina Jolie, Taylor Swift y otras celebridades sorprendentemente amables

Estados Unidos.- En la industria de Hollywood, hay muchas celebridades con diferentes comportamientos, mientras que hay algunas que son retratadas de tener una terrible actitud con sus fanáticos y con las personas que trabajan, hay otras que son todo lo opuesto.

Pues tanto seguidores como personal detrás de sus proyectos, han reportado que son gente que tiene "los píes en la tierra" y que además de desbordar talento, tiene bastante carisma y una personalidad completamente dulce. Y los siguientes famosos, son el ejemplo perfecto de eso.

Ed Sheeran

El cantante de 29 años, dona a organizaciones benéficas, siempre hace tiempo para los fans, deja que la gente se proponga matrimonio en el escenario durante sus conciertos y visita a los fans enfermos en el hospital.

Keanu Reeves

Además de ser una persona respetuosa y amable, inició en secreto una fundación contra el cáncer. También apoya a PETA, la Fundación SickKids y Stand Up To Cancer y suele ser bastante atento con sus admiradores.

Taylor Swift

No solo es una de las estrellas más agradables del pop y el country, también tiene campañas contra el acoso y bullying. También es conocida por sorprender a los fanáticos en funciones y de donar grandes cantidades de dinero.

Angelina Jolie

Angelina Jolie es embajadora de buena voluntad del ACNUR, fundó el Centro Nacional para Niños Refugiados e Inmigrantes, viajó a Afganistán para ayudar a los refugiados y abrió una clínica para pacientes con sida y tuberculosis en Etiopía.

Lady Gaga

Creó la Fundación Born This Way, que está comprometida a apoyar el bienestar de los jóvenes y apoya a las víctimas de acoso escolar, contribuyendo al Proyecto It Gets Better, que ayuda a elevar, empoderar y conectar a los jóvenes LGBTQ + de todo el mundo.