"Sin trabajar en Televisa": Julián Gil no recibió atención médica con sus problemas de salud

Ciudad de México.- Este miércoles, Julián Gil confesó que se sumó a la lista de celebridades que se ha infectado de coronavirus y a través de un video en su cuenta de Instagram relató la angustia que vivió después de su contagio.

"Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el Covid-19, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié, justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa,

entonces descartado que fue la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé", mencionó.

El ex de Marjorie de Sousa confesó que fue después de cuatro días de haberla pasado mal que decidió hacer el video para informar a sus fanáticos los momentos tan difíciles que le tocó vivir y esperaba estar mejor para poder hablar del tema.

"Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa", detalló.

Posteriormente, Julián narró el duro momento que atravesó a los inicios de su contagio, pues necesitaba ingresar a un hospital, pero esto no le fue posible pues a pesar que llamó a la ambulancia no había acceso a ninguno por falta de camas.

Tuve que regresar a mi casa, gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esa misma situación y puso a mi disposición a todo su equipo médico", detalló Gil.

Para terminar su clip, el argentino no perdió la oportunidad para pedir a sus seguidores que extremen las precauciones con el virus, además de agradecer las muestras de cariño y preocupación por su salud en estos momentos de incertidumbre.

Fuente: Agencia México