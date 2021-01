Tunden de críticas a 'Brozo'; se olvida del Covid-19 y sale a la calle sin protección

Ciudad de México.- Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje de 'Brozo', se ha convertido en un duro crítico del periodismo, particularmente del Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador; sobre todo durante estos tiempos de pandemia donde se porta juicioso ante las medidas tomadas por las autoridades.

En esta ocasión, el periodista vestido de payaso, está en boca de todos y se encuentra en el ojo del huracán, luego de que apareció en vía pública, rodeado de personas y sin usar cubrebocas. Todo esto a pesar de lo mucho que ha reprobado el caso omiso que la sociedad hace ante las prevenciones contra el coronavirus.

A través de las diferentes redes sociales, comenzó a circular una imagen donde aparece el famoso comunicador mexicano, a quien al parecer se le olvidaron las medidas sanitarias recomendadas para prevenir la erradicación del Covid-19, pues no respeto el confinamiento, la sana distancia y mucho menos, usar mascarilla.

Al parecer la fotografía hace referencia a la visita que realizó el personaje a Mérida, con el motivo de grabar una cápsula, donde todo su equipo de trabajo portaba el artículo de protección, menos el periodista, quien solo utilizó su característico maquillaje y aún sin cubrebocas, se acercó a conversar con seguidores que se encontraban en el lugar.

Casi de manera inmediata, la publicación generó cientos de reacciones en las distintas plataformas digitales donde, aunque hubo quienes justificaron la situación comparándolo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien estuvo en una situación similar y, argumentando que Brozo no es un funcionario federal; la mayoría de los internautas lo atacaron por no usar el esencial instrumento recordando que él ha sido un férreo crítico de la omisión de medidas.

Ante estos ataques en Twitter, hasta el momento, el personaje no ha declarado nada al respecto, donde medios locales aseguran se encontraba acompañado por el periodista Carlos Loret de Mola, con quien grababa cápsulas para el portal del noticiero que ambos dirigen, además señalan que siempre respetaron la sana distancia.

Cabe recordar que en los primeros días del año, Brozo se mostró desafiante ante la decisión de López-Gatell a viajar sin cubrebocas a Huatulco, Oaxaca.

No, no pasa nada. Mañana me defiende el presidente, me echa unas porras, y a las siete me pongo bravo con los medios... ¿Otra michelada?", escribió en su cuenta de Twitter para pronunciarse en contra de uno de los funcionarios más populares del gobierno de México y vocero principal de la pandemia de Covid-19.