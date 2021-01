'Black Widow': La próxima película de Scarlett Johansson podría retrasarse de nuevo

Estados Unidos.- A pesar de que los meses avanzan, la pandemia del coronavirus continúa afectando a las personas y empresas, entre ellas Marvel Studios, pues nuevamente corre la noticia de que la siguiente película protagonizada por Scarlett Johansson, Black Widow, podría retrasarse una vez más.

Primero se había anunciado que del 1 de mayo de 2020 al 6 de noviembre de 2020; después, la fecha de estreno pasó a ser el 7 de mayo de 2021. Sin embargo, comenzó a correr el rumor de que puede volver a retrasarse, pues según menciona Variety, Marvel está pensando en cambiar el lanzamiento debido a que la pandemia mantiene a las personas lejos de los cines.

En cuanto a Black Widow, espere el tratamiento de retraso de 2020 si la situación del teatro no mejora durante la primavera. Dado que es la primera película de la década de 2020 de la franquicia que impulsó al estudio a un total de 11 mil millones de dólares brutos globales ahora ficticios en 2019, es más probable que ocurra otro retraso antes de un último lanzamiento en Disney Plus", mencionaron

A pesar de todo, Marvel pudo comenzar la Fase Cuatro de su universo cinematográfico (que estaba programado para comenzar con Black Widow), con la nueva serie de Disney Plus ,WandaVision. No obstante, pronto podrían comenzar con varios problemas si sus programas de televisión salen a la luz y sus películas programadas, no.

Esta no es la primer película que se retrasa; recientemente se reveló que Morbius, protagonizada por Jared Leto se retrasará, así como la quinta y última película de James Bond con Daniel Craig. Todo parece indicar que al igual que 2020, este año podría ser bastante negativo para la industria del cine.