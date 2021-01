'El Komander' pasa vergonzoso descuido en plena gasolinera: "Traía 140 pesos nada más"

Ciudad de México.- Alfredo Ríos, mejor conocido como 'El Komander', se sinceró y tomó la iniciativa de mostrarse sin filtros con sus seguidores y demás usuarios de Internet para dejar ver que el ser una figura pública incluye los mismos papeles que cualquier ser humano.

A través de su cuenta de Instagram es donde el cantante de regional mexicano compartió el vergonzoso descuido que pasó cuando se encontraba en una gasolinera y al pedir su cantidad en litros, olvidó que no contaba con suficiente efectivo.

No me di cuenta y traía 140 pesos nada más para echar gasolina, pensé que venía con más dinero, pero no, bien o mal es la realidad", mencionó.