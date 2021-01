Inés Gómez Mont cambia a Televisa por 'VLA' y hace trágica confesión: "Destrozada por dentro"

Ciudad de México.- En la reciente entrega de la entrevista En Sus Batallas de Inés Gómez Mont, la famosa conductora contó la difícil situación que vivió al divorciarse de su primer matrimonio con Javier Diaz.

Pese a que la presentadora ya se encontraba trabajando para Televisa, esta semana sorprendió al aparecer en el programa Venga la Alegría y ya se especula que podría ser una de las invitadas para el festejo por los 25 años de Ventaneando.

Durante la plática, Inés confesó que vivió una fuerte depresión luego de separarse de Javier, al grado de que no tenía ánimo de sacar adelante a sus hijos y tampoco pensaba en volver a encontrar el amor.

Verme sola con cuatro hijos, entré en una depresión muy grande, traía una depresión muy baja... me sentía inútil para sacar adelante a mis hijos, estaba destrozada por dentro, pese a que tenía trabajo, y lo que tenga, yo no quería que me vieran".