Karol Sevilla anuncia que tiene Covid-19 tras ausentarse de sus redes sociales

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante mexicana, Karol Sevilla, dejó a todos con la boca abierta, luego de que iniciara con todo este 2021, pues durante las primeras semanas de enero reveló su nuevo sencillo, Tus besos.

No obstante, en esta ocasión ha preocupado a sus millones de seguidores, luego de que Instagram revelara ser portadora del Covid-19.

Tras verse frenada por el contagio, la artista llegó a verse ausente de todas sus redes sociales, sin embargo, acudió a estas para explicar que le ha estado sucediendo en estos últimos días.

Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva en Covid-19 y pues estamos recuperándonos poco a poco!", escribió Karol en sus historias de Instagram.