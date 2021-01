La actriz Érika Buenfil debuta como madrina del primer pingüino capitalino, se llama 'Alex'

Ciudad de México.- La actriz Érika Buenfil, quien se ha ganado el corazón de los internautas a través de su maravillosa manera de entretener mediante sus videos de TikTok, vuelve a sorprender a sus seguidores, esta vez por acudir a un famoso acuario de la CDMX para amadrinar a un pingüino.

Se llama 'Alex' y es el primer pingüino capitalino, es decir, el primer ejemplar de su especie, nacido en la CDMX y en cautiverio. El pequeño animalito nació pocos días antes de que llegara la Navidad, el pasado mes de diciembre del 2020. Sus padres son los pingüinos Mari y Beto; el nacimiento del pequeño fue producto de un proceso reproductivo, el cual fue conducido por expertos.

La llamada 'Reina del TikTok' se mostró asombrada por tener el privilegio de convivir con los papás del pequeño pingüino, de quien además, fue la madrina oficial.

El privilegio de estar aquí como madrina de esta belleza de animal, estoy encantada de la vida porque me cae bien. No me quiero ni mover", expresó la actriz.